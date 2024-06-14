نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوروسيا دورتموند يقترب من التعاقد مع مدرب جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب بوروسيا دورتموند الألماني من تعيين مدرب جديد خلفا لـ إدين ترزيتش الذي رحل اليوم الخميس.

وأعلن بوروسيا دورتموند الألماني وصيف بطل أوروبا في كرة القدم، رحيل مدربه إدين ترزيتش من منصبه الخميس، واقترب نوري شاهين من تولي المسؤولية حسب صحيفة “بيلد”

وقال ترزيتش لموقع النادي الرسمي "اعزائي أنصار بوروسيا دورتموند، على الرغم من ان الأمر يُشعرني بألم شديد، لكني ارغب في أن أقول لكم اليوم بأني قررت ترك بوروسيا دورتموند".

وأضاف "قيادة هذا النادي الكبير إلى احراز كأس ألمانيا ومؤخرا بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا كان شرفًا كبيرًا لي".