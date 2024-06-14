نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يكشف سر استبعاد أكرم توفيق من قائمة الأهلي أمام فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سبب استبعاد اكرم توفيق لاعب وسط الأهلي من قائمة المارد الأحمر المختارة لخوض مباراة فاركو، غدًا الجمعة، في بطولة الدوري المصري.

الإصابة وراء استبعاد أكرم توفيق

قال شوبير عبر برنامجه على قناة "أون تايم سبورتس" أن استبعاد أكرم توفيق من قائمة مباراة الأهلي وفاركو يأتي بسبب الإصابة.

وأوضح: "أكرم توفيق اشتكى من آلام في الركبة، والجهاز الطبي فحص اللاعب وطلب من نظيره الفني استبعاده من القائمة".

وتابع: "أكرم توفيق سيجري اليوم جلسة تأهيل وإذا استمر الألم سيخضع لفحص بالأشعة لتحديد موقفه، ومن الممكن أن يلحق بمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري حال تبين من الفحص أن الإصابة سليمة".

ويحل فريق الأهلي، ضيفًا على فاركو مساء الجمعة، عن تمام الساعة السابعة بتوقيت مدينتي القاهرة ومكة المكرمة.