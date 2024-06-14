نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن فيوتشر: الفوز على الجونة قفزة كبيرة.. وهذه تفاصيل المبنى الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعرب هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري العام.

مودرن فيوتشر: الفوز على الجونة قفزة كبيرة.. وهذه تفاصيل المبنى الجديد



وقال هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم تكن هناك فرصة لطلعت يوسف، المدير الفني للتعرف على اللاعبين".



وأضاف: "خضنا معسكرًا في الإسماعيلي، ولعبنا مباراة ودية مع الداخلية، وقمنا بتجريب عدد من اللاعبين، وهذا ظهر في تشكيل مباراة اليوم".



وتابع: "مباراة اليوم قفذت بنا إلى المركز السادس، ومازلت لدينا مباراة مؤجلة، لذا نحن قريبون من المربع الذهبي".



وأتم هيثم عرابي تصريحاته قائلًا: "وليد دعبس، رئيس النادي لديه مشروع، ويجهز لإنشاء مبنى بها جميع الإمكانيات للاعبين، وإن شاء الله سيكون له تأثير نفسي على اللاعبين، ويدركون قيمة النادي الذي يلعبون له".

