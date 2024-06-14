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أحمد جودة - القاهرة -
أعرب هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري العام.
مودرن فيوتشر: الفوز على الجونة قفزة كبيرة.. وهذه تفاصيل المبنى الجديد
وقال هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم تكن هناك فرصة لطلعت يوسف، المدير الفني للتعرف على اللاعبين".
وأضاف: "خضنا معسكرًا في الإسماعيلي، ولعبنا مباراة ودية مع الداخلية، وقمنا بتجريب عدد من اللاعبين، وهذا ظهر في تشكيل مباراة اليوم".
وتابع: "مباراة اليوم قفذت بنا إلى المركز السادس، ومازلت لدينا مباراة مؤجلة، لذا نحن قريبون من المربع الذهبي".
وأتم هيثم عرابي تصريحاته قائلًا: "وليد دعبس، رئيس النادي لديه مشروع، ويجهز لإنشاء مبنى بها جميع الإمكانيات للاعبين، وإن شاء الله سيكون له تأثير نفسي على اللاعبين، ويدركون قيمة النادي الذي يلعبون له".