الرياضة

مودرن فيوتشر: الفوز على الجونة قفزة كبيرة.. وهذه تفاصيل المبنى الجديد

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أحمد جودة - القاهرة -  


أعرب هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري العام.

مودرن فيوتشر: الفوز على الجونة قفزة كبيرة.. وهذه تفاصيل المبنى الجديد


وقال هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم تكن هناك فرصة لطلعت يوسف، المدير الفني للتعرف على اللاعبين".


وأضاف: "خضنا معسكرًا في الإسماعيلي، ولعبنا مباراة ودية مع الداخلية، وقمنا بتجريب عدد من اللاعبين، وهذا ظهر في تشكيل مباراة اليوم".


وتابع: "مباراة اليوم قفذت بنا إلى المركز السادس، ومازلت لدينا مباراة مؤجلة، لذا نحن قريبون من المربع الذهبي".


وأتم هيثم عرابي تصريحاته قائلًا: "وليد دعبس، رئيس النادي لديه مشروع، ويجهز لإنشاء مبنى بها جميع الإمكانيات للاعبين، وإن شاء الله سيكون له تأثير نفسي على اللاعبين، ويدركون قيمة النادي الذي يلعبون له".
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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