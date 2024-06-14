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أحمد جودة - القاهرة -



أكد اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن مجلس الإدارة وضع خطة شاملة لتطوير الفرع الرئيسي، مشددا على أن النادي سيشهد طفرة إنشائية.

المدير التنفيذي لنادي الزمالك يكشف خطة تطوير النادي.. وآخر تطورات أزمات الأبيض

وقال موسى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "هناك خطة شاملة لتطوير الفرع الرئيسي ويتم حاليا انشاء ملعب جديد لكرة اليد، ويوجد إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية على تجديد عضويتهم".



وأضاف: "يتم حاليا إنشاء عيادتين طبيتين على أعلى مستوى داخل مقر النادي الرئيسي، والكابتن حسين لبيب قام بنفسه بمفاوضات لإنشاء كافتيريا بالنادي النهري في أفضل صورة".



وأوضح: "هناك اهتمام كبير بتواجد أكبر المطاعم داخل الزمالك، وفكرة المراكب النيلية لاقت استحسان كبير لدى رواد نادي الزمالك النهري".



وتابع: " صلاة عيد الأضحى ستكون في ملعب الناشئين ونسقنا من جميع الجهات المعنية، ويوجد نجاح كبير من أفراد الأمن في فرض النظام بالنادي".



واختتم تصريحاته قائلا: "مجلس الزمالك نجح في إدارة الأزمات الجماهيرية على رأسها إنهاء أزمة إيقاف القيد ودعم فريق الكرة بالعديد من الصفقات المميزة".

