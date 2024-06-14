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أحمد جودة - القاهرة -

هنأ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، نظيره في نادي الاتحاد السكندري، بالتتويج بلقب دوري السلة للمرة 15 في تاريخ زعيم الثغر.

الإسماعيلي يهنئ الاتحاد السكندري بحصد لقب دوري السلة

وتوج الاتحاد السكندري بلقب دوري السوبر للمحترفين بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 76-70، مساء الخميس.

ويلعب نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنظام best of 5، أي أن الفريق الذي يفوز بثلاث مباريات يتوج باللقب

وحسم الاتحاد 3 مواجهات ضمن السلسلة بنتيجة 71-69 و80-78 و76-70، بينما فاز الأهلي بمباراة وحيدة 83- 79.