الرياضة

سموحة يعلن موافقته على تطبيق نظام الدوري البلجيكي في مصر

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أحمد جودة - القاهرة -  


أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة موافقته على تطبيق نظام الدوري البلجيكي في مصر خلال الموسم القادم، وذلك من أجل تقليل عدد المباريات.

سموحة يعلن موافقته على تطبيق نظام الدوري البلجيكي في مصر


وقال فرج عامر في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "من الممكن أن نلعب الدوري العام بشكل مختلف في الموسم القادم".


وأضاف: "أوافق على تطبيق شكل الدوري البلجيكي في الموسم القادم بالتأكيد، كي يلعب اللاعبون عدد أقل من المباريات، والأمور ستكون منظمة أكثر".


وأتم فرج عامر تصريحاته قائلًا: "عندما تم تطبيق دوري المجموعتين قبل عدة مواسم في مصر، وصلنا لنهائي المسابقة وكدنا نفوز بالدوري، كما كنا قريبين من التتويج بالكأس".
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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