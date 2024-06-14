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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد باير ليفركوزن، الفائز بالثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا) في الموسم المنصرم، مع أليكس غارسيا، لاعب وسط فريق جيرونا الإسباني.

ليفركوزن يتعاقد مع لاعب جيرونا أليكس غارسيا

وذكر ليفركوزن في بيان إن اللاعب الإسباني 26 عامًا وقع مع الفريق حتى عام 2029، فيما كشفت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة تصل إلى نحو 18 مليون يورو (19 مليون دولار).



وسجل غارسيا 3 أهداف في مسيرته مع جيرونا في الموسم المنقضي، الذي شهد تحقيق الفريق مفاجأة مدوية باحتلاله المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، المؤهل للمشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وقال المدير الرياضي لليفركوزن، سيمون رولفز: "أليكس غارسيا لاعب يتمتع بصفات تكتيكية ممتازة، إنه سيد التمريرات ويتمتع بنظرة عامة رائعة من وسط خط الوسط".