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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك المصري، خضوع لاعب وسط الفريق، أحمد حمدي، لعملية الرباط الصليبي بألمانيا، الخميس.

جراحة ناجحة لأحمد حمدي في ألمانيا

وقال محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، اليوم الخميس: "إن حمدي خضع لجراحة ناجحة في الركبة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا".

واضاف: أن الطبيب الألماني قام بإجراء عملية إعادة بناء الرباط الصليبي للاعب، مشيرًا إلى أن حالته الطبية جيدة".

وأوضح: "أن حمدي سيعود للقاهرة خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا على أن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة، وفقًا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني".