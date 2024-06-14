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أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد إسماعيل، مدير الكرة في إنبي أن النادي يحقق مكاسب مالية كبيرة من ملف بيع اللاعبين، مُشيرًا إلى أنهم يفضلون الاعتماد على اللاعبين المتواجدين في قطاع الناشئين.

إنبي: نحقق مكاسب مالية كبيرة من بيع اللاعبين.. وسنصعد ناشئين جدد هذا الموسم



وقال محمد إسماعيل في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إنبي يحقق مكاسب جيدة من بيع اللاعبين، ونحن نعتمد على أبناء النادي، بسبب مغالاة الأندية في بيع اللاعبين".



وأضاف: "نادي إنبي محبوب من جميع الأندية، نحن نتعامل مع جميع الأندية المصرية بود، خصوصًا أننا لسنا تحت ضغط جماهيري".



وتابع: "كنا نفكر في تشكيل توأمة مع أحد الأندية، وفعلنا ذلك مع نادي بايونير، وتعاقدنا بالفعل مع ثنائي من هذا الفريق".



وأتم محمد إسماعيل تصريحاته قائلًا: "بعض المباريات في نهاية هذا الموسم سنعمل على إشراك عدد من اللاعبين تحت السن، وعددهم 8 لاعبين، وجميعهم لديهم فرصة في اللعب مع الفريق الأول هذا الموسم".

