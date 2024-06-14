نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي: سنوافق على انتقال محمد حمدي للأهلي أو الزمالك في هذه الحالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد إسماعيل، مدير الكرة في إنبي أن ناديه سيوافق على انتقال محمد حمدي، لاعب الفريق إلى الأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية في حالة عدم وصول عروض احترافية خارجية له.

إنبي: سنوافق على انتقال محمد حمدي للأهلي أو الزمالك في هذه الحالة

وقال محمد إسماعيل في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إذا كان هناك عرض خارجي وعرض من النادي الأهلي لمحمد حمدي، سنفضل العرض الخارجي بالتأكيد".



وأضاف: "لكن إن لم يكن سوى عرض من النادي الأهلي أو الزمالك، سنفكر حينها في هذه العروض، ومن الممكن أن نوافق على إحداها".



وتابع: "أصبحنا معروفين على صعيد المواهب الصغيرة بين الأندية المصرية منذ فترة كبيرة، لكننا نريد الآن أن نكون معروفين على الصعيد الأوروبي".



وأتم محمد إسماعيل تصريحاته قائلًا: "هناك وكلاء يتحدثون عن أحمد أمين أوفا، ولكن لا توجد عروض رسمية لنا، إلا أن الأمور تسير بشكل هذا الشكل في مصر، فدائمًا الصفقات تبدأ بحديث مع الوكلاء".

