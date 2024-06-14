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أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد إسماعيل، مدير الكرة في نادي إنبي أن زياد كمال، لاعب الفريق المُعار للزمالك هو واحد من بين أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري المصري.

إنبي: زياد كمال بين أفضل لاعبي خط الوسط في مصر.. ولا أتوقع تواجده في الأولمبياد



وقال محمد إسماعيل في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نعم سنحصل على 100 ألف دولار من نادي الزمالك وفقًا لبند إعارة زياد كمال، وهذه شطارة من أيمن الشريعي، رئيس النادي".



وأضاف: "إذا قلت لجماهير الزمالك قبل التتويج بكأس الكونفدرالية إنهم سيدفعون مليون دولار مقابل التتويج بهذه البطولة لكانوا سيوافقون".



وتابع: "زياد لم يحصل على فرصته الكاملة في الزمالك حتى الآن، وأؤكد أنه من أفضل لاعبي خط وسط في مصر".



وأكمل: "لا أتوقع انضمام زياد كمال لقائمة منتخب مصر الأولمبي في باريس 2024، لأن روجيرو ميكالي، المدير الفني يعتمد على عدد معين من اللاعبين، كما أنه مقيد بعدد 15 لاعبًا تحت السن في الأولمبياد".



وأتم محمد إسماعيل تصريحاته قائلًا: "قمنا بإعارة زياد كمال للزمالك مقابل 30 مليون جنيه، وبالتقسيط وليس بالكاش، وبعد فترة الإعارة سيكون لدينا أحقية البيع وفقًا للعرض والطلب".

