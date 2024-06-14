نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوبترا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الزمالك للمنافسات المحلية وذلك بمباراة مرتقبة أمام نادي سيراميكا كليوبترا والتي تجمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الحادي عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام المباراة بقيادة عبد العزيز السيد.

ويعاونه كلا من شريف عبد الله مساعد أول، أحمد لطفي مساعد ثان، محمد يوسف حكما رابعا.

ويتواجد على تقنية الفيديو كلا محمود بسيوني ويعاونه هاني خيري

موعد مباراة الزمالك المقبلة وسيراميكا في الدوري



تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء الغد بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب المقاولون العرب المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليبوترا في الدوري

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

