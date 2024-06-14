نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة افتتاح أمم أوروبا "يورو 2024" بين ألمانيا واسكتلندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره المنتخب الاسكتلندي، مساء اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري، وذلك في إطار منافسات افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة ألمانيا ضد أسكتلندا في يورو 2024

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره اسكتلندا، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب أليانز أرينا.

ويقع المنتخب الألماني في المجموعة الأولى من بطولة يورو 2024، مع كلا من منتخبات أسكتلندا، وهولندا، بالإضافة إلى منتخب سويسرا

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد أسكتلندا في يورو 2024

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة يورو 2024، كما يبث مباراة منتخب ألمانيا ضد أسكتلندا، عبر قناتي beIN Sports Max 1، و beIN Sports Max 2.