تشكيل ألمانيا امام اسكتلندا في افتتاح أمم أوروبا "يورو 2024"

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام نظيره منتخب أسكتلندا، مساء اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري، وذلك في افتتاح كأس أمم أوروبا يورو 2024.

موعد مباراة ألمانيا ضد أسكتلندا في يورو 2024

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ألمانيا ضد أسكتلندا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب أليانز أرينا، في ألمانيا.

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع لمواجهة أسكتلندا

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش – ماكسيميليان ميتيلستاد – نيكلاس سوليه – أنطونيو روديجر.

خط الوسط: فلوريان أندريش – توني كروس -إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم كاي هافرتز – فلوريان فيرتز – جمال موسيالا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب ألمانيا ضد أسكتلندا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة يورو 2024، وستنقل مباراة منتخب ألمانيا ضد أسكتلندا عبر قناة beIN Sports Max 1.