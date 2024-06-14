نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يريد متابعو كرة القدم في كل مكان وخاصة محبي مشاهدة الدوري المصري، معرفة ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباريات اليوم الجمعة.

تبدأ منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز بمباراتين قويتين تجمع بين الأهلي وفاركو والأخري الزمالك وسيراميكا كيلوباترا.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الجمعة

يحتل حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 12 نقاط،يأتي مابولولو نجم الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 10 أهداف، فيما يأتي ياه أنور نجم الإسماعيلي بالمركز الثالث برصيد 9أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري

حسام أشرف، بلدية المحلة: 12 أهداف.

مابولولو، الاتحاد السكندري: 10 أهداف.

ياه أنور، الإسماعيلي:9 أهداف

أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا: 8 أهداف.

مصطفي عبد الروؤف،8 أهداف.

أحمد سيد زيزو، الزمالك 7

أهداف.

مصطفى زيكو، زد: 7 أهداف.

محمد سالم، المقاولون العرب: 7 أهداف.

ميدو جابر، المصري: 6 أهداف.

فادي فريد، سموحة: 5 أهداف.

فخر الدين بن يوسف، المصري: 5 أهداف.

كريم بامبو، البنك الأهلي: 5 أهداف.

ياو أنور، الإسماعيلي: 5 أهداف.

أحمد قندوسي، سيراميكا كليوباترا: 5 أهداف.