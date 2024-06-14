نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستأنف الدوري المصري الممتاز مبارياته اليوم الجمعة وتنطلق مباراتان من المباريات المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

يلتقي الأهلي مع نظيره فاركو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد برج العرب.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، وفي المقابل يحتل فاركو المركز ال 16برصيد 21 نقطة بعد خوضه 23 لقاء.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الرياضية الناقل الرسمي والحصري لحميع مباريات البطولة