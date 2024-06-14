نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاهلي أمام فاركو في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب جمهور النادي الأهلي عودة فريقهم في الدوري الممتاز وذلك بمباراة مرتقبة أمام نادي فاركو والتي تجمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الحادي عشر.

ويدخل الأهلي المباراة محتلا المركز التاسع من 15 مباراة حقق فيها 10 انتصارات وتعادل في 3 مباريات وهزم في مباراتين.

بينما على الجانب الاخر يدخل فاركو المباراة متواجدا في المركز السادس عشر من 23 مباراة حقق الانتصار في 4 مباريات وتعادل في 9 مباريات وهزم في 10 لقاءات.

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب الجيش ببرج العرب المباراة المرتقبة بين الفريقين.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو في الدوري

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، عمر كمال.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: رضا سليم، موديست، حسين الشحات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.