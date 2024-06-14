نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفعة جديدة من مستحقات الحكام في 6 مناطق وموعد صرف باقي المحافظات.. فهل يصدق اتحاد الكرة الوعود؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواصل الحديث عن مستحقات الحكام وتحديدا حكام الأقسام الثاني والثالث، والذي تشكل مستحقاتهم جدل للعام الثاني على التوالي.

وقرر اتحاد الكرة أمس صرف 6 أسابيع المتفق عليهم من إبريل الماضي للقسم الثاني والثالث لتوزع على ست مناطق فرعية قبل إجازة عيد العيد الاضحى المبارك.

ويتابع الاتحاد حسبما أعلن صرف دفعة جديدة من المستحقات بعد نهاية أجازة العيد ليقترب من الافراج عن غالبية مستحقات الدور الأول ويتبقى الدور الثاني.

متى صرفت الدفعة السابقة؟

وصرفت الدفعة السابقة جاءت عقب اجازة العيد الفطر والتي صرف فيها الاتحاد المصري 6 أسابيع لحكام الدرجات الأدنى.

إلا أن هذه الدفعة حتى الان شهدت جدلا حول صرفها للجميع من عدمه.

ويأمل الحكام في صرف كافة المستحقات بعد نهاية موسم شاق خاضوه في كافة المباريات.

