نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة على ملعب "عثمان أحمد عثمان"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تبدأ أحداث مباراة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، ياسر حمد، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، ناصر ماهر.

خط الهجوم ترافيس موتيابا، ناصر منسي، أحمد سيد زيزو.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تذاع مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports 2HD.