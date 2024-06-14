نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة المارد الأحمر في معرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فاركو في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر يونيو الجاري.

ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي الأهلي وفاركو اليوم الجمعة، وذلك في إطار الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي ضد فاركو اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري

سيتم نقل وإذاعة مباراة الأهلي ضد فاركو مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports1HD.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.