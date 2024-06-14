نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل نادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويحتضن ملعب "المقاولون العرب"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports 2HD.