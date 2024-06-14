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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات ملف صفقات نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عرض نجم توتنهام على برشلونة

ويعمل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم القادم.

وقال الصحفي الإسباني خيخانتيس أنه قد تم عرض الفرنسي ندومبيلي لاعب وسط توتنهام هوتسبير الذي أنهى عقده مع الفريق الإنجليزي من قبل وكلائه على برشلونة.

وأضاف إن مسؤولي برشلونة قالوا أن هناك أولويات أخرى في الوقت الحالي، لكن السوق الصيفي طويل جدًا.

