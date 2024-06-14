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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات بقاء الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وكانسيلو مع برشلونة الإسباني في الموسم القادم.

فليك يحسم مصير فيليكس وكانسيلو مع برشلونة

وقال الصحفي الإسباني ماتيو موريتو أن الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة الجديد أعطى الضوء الأخضر من أجل استمرار الثنائي جواو كانسيلو وفيليكس رفقة الفريق الكتالوني.

وأضاف، أن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة يعمل على بقاء فليكيس وكانسيلو مع الفريق الكتالوني، حيث دخل في محادثات مع كل من مسؤولي أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي لاستمرار الثنائي البرتغالي مع البلوجرانا.

ويعمل الفريق الكتالوني على تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

