نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية| ماركا: النصر يرغب في ضم فيرجيل فان دايك.. سكاي ألمانيا: مانشستر يونايتد يراقب وضع ماتياس دي ليخت مع بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 14-06-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

كان نيوكاسل يونايتد وبايرن ميونيخ أول الأندية التي اتصلت بكريستال بالاس حيث يتطلعون للتعاقد مع جناح منتخب فرنسا تحت 21 عامًا مايكل أوليس، 22 عامًا. (أثليتك)

كان تشيلسي هو آخر من اتصل بالقصر بخصوص أوليس، حيث اتصل بهم يوم الخميس. (ميرور)

يُعتقد أن لدى أوليس شرط جزائي بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني في عقده مع كريستال بالاس، لكن قد لا يتمكن تشيلسي من تفعيله لأنه ينطبق فقط على الأندية التي تأهلت لدوري أبطال أوروبا. (تايمز)

لاعب تشيلسي الإنجليزي تحت 21 عامًا، نوني مادويكي، 22 عامًا، مدرج أيضًا في القائمة المختصرة لنيوكاسل حيث يتطلعون إلى استهداف جناح أيمن جديد في فترة الانتقالات. (سبورت)

النصر السعودي يرغب في ضم فان دايك

يريد نادي النصر السعودي، أن يجعل مدافع ليفربول وهولندا، فيرجيل فان ديك، المدافع الأعلى أجرًا في العالم. (ماركا).

يراقب مانشستر يونايتد عن كثب لاعب بايرن ميونخ البالغ من العمر 24 عامًا والمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت. (سكاي سبورتس الألمانية).

لدى مانشستر يونايتد أيضًا الفرنسي جان كلير توديبو البالغ من العمر 24 عامًا من نيس، وهو نادي آخر يمتلكه إنيوس، كخيار بينما يتطلعون إلى تجنيد قلب دفاع. (ديلي ميل)

مهاجم بولونيا الهولندي جوشوا زيركزي، 23 عامًا، هو أيضًا على رادار مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكنهم قد يواجهون منافسة من ميلان ويوفنتوس. (تلجراف)

مهاجم برينتفورد الإنجليزي إيفان توني (28 عامًا) والمهاجم الكندي جوناثان ديفيد البالغ من العمر 24 عامًا والذي يلعب لفريق ليل، مدرجان أيضًا في قائمة أهداف مانشستر يونايتد المختصرة. (إندبندنت)