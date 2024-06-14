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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مفاوضات نادي برشلونة الإسباني للحصول على خدمات نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع نيكو ويليامز

ويسعي برشلونة إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

وكان البلوجرانا قد أعلن منذ عدة أسابيع تعيين الألماني هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج.

وقال الصحفي الإسباني ماتيو موريتو أن نيكو ويليامز لديه شرط جزائي مع أتلتيك بيلباو بقيمة 58 مليون يورو.

وأضاف:"لم يجري برشلونة أي محادثات مع بلباو بعد بشأنه واللاعب مركز على اليورو تمامًا".

وأوضح أن برشلونة مهتم به وبشدة أيضًا، فنيكو لديه أصدقاء في الفريق الكتالوني لكن لا يزال الأمر مبكرا للغاية من أجل حسم الصفقة.

