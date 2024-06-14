نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الجمعة 14- 6- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم مواصفات الدوري المصري الممتاز وذلك بمواجهتين تجمع بين الأهلي ونادي فاركو، والثانية سيراميكا كليوبترا أمام الزمالك.

وعادت مباريات الدوري الممتاز اليوم بعد نهاية فترة التوقف الدولي بمواجهتين جمعت بين بيراميدز وسموحة، ومودرن فيوتشر امام الجونة.

ومازالت منافسة الهدافين على حالها بتصدر حسام أشرف لاعب بلدية المحلة برصيد 12 هدف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالاتي:-

1-حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3_ ياو أنور، البنك الاهلى، 9 أهداف

4- أحمد بلحاج، سيراميكا، 8 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف