القناة الناقلة لمباراة افتتاح كأس أوروبا "يورو 2024" بين ألمانيا واسكتلندا

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره منتخب اسكتلندا، اليوم الجمعة 14 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

القناة الناقلة لمباراة افتتاح أمم أوروبا "يورو 2024" بين ألمانيا واسكتلندا

تُقام المباراة بين منتخبي ألمانيا واسكتلندا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي ألمانيا واسكتلندا على قناة بي إن سبورتس 1 ماكس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات اليورو.

ويقع منتخب ألمانيا صاحب الأرض ومستضيف البطولة في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات المجر وسويسرا واسكتلندا.

وتعد تلك هى المرة الثانية التي تشتضيف فيها ألمانيا بطولة كأس أمم أوروبا منذ بدايتها.