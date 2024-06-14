نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ستاد المقاولون العرب.

موقف الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري

حيث يحتل فريق سيراميكا كليوباترا، المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي، كما سيتم بث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورت 1