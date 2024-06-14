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أحمد جودة - القاهرة - أكد فيليب لام، مدير يورو 2024، أن فوز المنتخب الألماني في المباراة الافتتاحية للمسابقة أمام اسكتلندا، يعد "مُهمًا للغاية" من أجل تحقيق النشوة في البلاد.

لام يشدد على ضرورة فوز ألمانيا بالمباراة الافتتاحية في يورو 2024

وصرح لام، الذي توج بكأس العالم عام 2014 مع منتخب ألمانيا، لمحطة "دويتشلاندفونك" الإذاعية "عندما تنظر إلى الأمر: في البطولات الثلاث الكبرى الأخيرة التي شارك فيها الفريق، خسرنا دائما المباراة الافتتاحية وخرجنا من دور المجموعات مرتين ووصلنا لدور الـ16 مرة واحدة".

وكان لام يشير إلى نسختي كأس العالم 2018 و2022 ونسخة أمم أوروبا (يورو 2020) على التوالي.

في كأس العالم 2018 خسرت ألمانيا المباراة الافتتاحية أمام المكسيك، فيما خسرت أمام اليابان في مستهل لقاءاتها بمونديال 2022، وفي يورو 2020التي تأجلت لمدة عام بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19، خسر منتخب "الماكينات" أيضا أمام نظيره الفرنسي.