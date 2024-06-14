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أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الفرحة بين جماهير وعشاق نادى الاتحاد السكندرى بعد فوز الفريق الأخضر فى المباراة الرابعة مساء أمس فى نهائى سوبر السلة وحسم اللقب نهائيًا لصالح أبناء الشاطبى.

فرحة سكندرية بعد فوز الاتحاد السكندري بسوبر السلة

واحتفلت الجماهير التى صاحبت الفريق فى القاهرة عقب عودتها إلى الإسكندرية فى الساعات الأولى من صباح اليوم بالأغانى والمزامير.

وانتقدت الجماهير السكندرية موقف سيف سمير لاعب الأهلى عند استلامه ميدالية المركز الثانى وشنت هجوم ضده خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

ووجهت الجماهير الشكر لمحمد مصيلحى رئيس النادى على دعمه للفريق وتوفير كافة الإمكانيات له وكذلك على توفير الحافلات والتذاكر للجماهير لمرافقة الفريق ومساندته.

وخاض الاتحاد السكندرى مع الأهلى 4 مباريات فاز الفريق الأخضر فى ثلاثة منها بينما فاز الأهلى فى واحدة ليعود درع الدورى إلى الإسكندرية.

