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أحمد جودة - القاهرة - أكد المعلق الجزائري حفيظ دراجي عن ابتعاد زين الدين بلعيد مدافع اتحا الجزائر عن الانتقال إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

صفقة الأهلي في مهب الريح.. بلعيد يطير إلى الدوري البلجيكي

وقال المعلق الجزائري عبر “فيسبوك” المدافع الدولي الجزائري زين الدين بلعيد يقترب من التوقيع مع نادي سانت ترويدنس البلجيكي الذي ينشط قي دوري المحترفين منذ 47 عاما، ملاكه رجال أعمال يابانيين، لعب فيه توميساو مدافع أرسنال، ووسط ميدان ليفربول إيندو، ومهاجم لاتسيو كامادا، ويعتبر واحدا من أكثر الأندية الأوروبية التي تصطاد المواهب، لتستفيد من تحويلها إلى فرق إنجليزية وألمانية.

وتابع “تلقى بلعيد عروضا مغرية من الأهلي المصري وفريقين سعوديين لكنه فضل المشروع الرياضي الذي يسمح له بتطوير قدراته في فريق بلجيكي والبحث عن أفاق أخرى في دوريات أوروبية أكبر، خاصة وأنه يمثل أحد الخيارات المستقبلية الواعدة في المنتخب الجزائري”.

وأتم “لذلك تفهمت إدارة اتحاد العاصمة نوايا اللاعب وقررت تسهيل تنقله مقابل مبلغ لم يفصح عنه”.