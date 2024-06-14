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أحمد جودة - القاهرة - رَدَّ مدرب المنتخب البولندي ميخال بروبييرش على التقارير التي تتحدث عن إمكانية عدم مشاركة مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي في دور المجموعات لكأس أوروبا المقررة اعتبارًا من الجمعة في ألمانيا، كاشفًا أن هداف برشلونة الإسباني "قد" يكون جاهزًا لخوض المباراة الثانية ضد النمسا بعد أسبوع في برلين.

موقف ليفاندوفسكي من المشاركة في يورو 2024

وتعرض ليفاندوفسكي لإصابة في فخذه خلال مباراة ودية ضد تركيا الاثنين (2-1)، ما سيحرمه بالتأكيد من خوض المباراة الأولى لبلاده في المجموعة الرابعة الأحد ضد هولندا.

وبدا بروبييرش متفائلًا بإمكانية تعافي الهداف السابق لبوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين في الوقت المناسب لخوض مباراة الجولة الثانية ضد النمسا الجمعة المقبل، قائلًا "قد ينضم روبرت للفريق للمباراة ضد النمسا. فوجئت عندما قرأت تعليقات تتحدث عن استحالة (التعافي سريعًا) حين يتعرض العضل لتمزق".

وتابع "هناك درجات مختلفة في ما يتعلق بإصابة من هذا النوع. هناك تقدم في العلاج والطاقم الطبي يفعل كل ما باستطاعته من أجل إعادته على قدميه"، كاشفًا "سيخوض روبرت التمارين الفردية اليوم (الجمعة)، لكن يجب أن تسألوا المعالجين الفيزيائيين عن التفاصيل. أنا لا أسألهم عن أمور مماثلة لأني أثق بهم...".