تشيلسي يجدد عقد نجمه الموهوب

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أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي تشيلسي، توقيع عقد جديد مع أحد لاعبيه الشباب وذلك لضمان استمراره رفقة الفريق الأزرق في المرحلة المقبلة.

تشيلسي يوقع عقدًا جديدًا مع تيريك جورج

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن تيريك جورج موهبة تشيلسي سيوقع عقدًا جديدًا في النادي اليوم.

وأشار رومانو إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين تشيلسي وتيريك جورج.

ولفت إلى أنه تيريك جورج سيكون جزءًا من مشروع النادي الإنجليزي.

ويرى نادي تشيلسي أن تيريك جورج، مواليد عام 2006، يعد موهبة كبيرة للمستقبل.