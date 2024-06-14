عاجل.. حفيظ دراجي يصدم الأهلي ويعلن وجهة زين الدين بلعيد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المعلق الجزائري حفيظ دراجي عن الوجهة المحتملة للمدافع الجزائري زين الدين بلعيد، لاعب اتحاد العاصمة، خلال الفترة المقبلة.

حفيظ دراجي يصدم الأهلي ويعلن وجهة زين الدين بلعيد

وأعلن دراجي عبر صفحته على "فيس بوك" قائلًا: "المدافع الدولي الجزائري زين الدين بلعيد يقترب من التوقيع مع نادي سينت ترويدن البلجيكي، الذي ينشط في دوري المحترفين منذ 47 عامًا، ويمتلكه رجال أعمال يابانيون".

وأضاف: "سبق ولعب في النادي مدافع أرسنال تاكيهيرو تومياسو، ولاعب وسط ليفربول واتارو إندو، ومهاجم لاتسيو دايتشي كامادا. يُعتبر سينت ترويدن واحدًا من الأندية الأوروبية البارزة في اكتشاف وتطوير المواهب، والتي غالبًا ما تنتقل إلى أندية إنجليزية وألمانية".

وتابع دراجي: "بلعيد تلقى عروضًا مغرية من الأهلي المصري وفريقين سعوديين، لكنه فضل الانضمام إلى المشروع الرياضي لنادي بلجيكي، حيث يمكنه تطوير مهاراته والبحث عن فرص أكبر في الدوريات الأوروبية. إدارة اتحاد العاصمة تفهمت نوايا اللاعب وقررت تسهيل انتقاله مقابل مبلغ لم يُفصح عنه".

واختتم دراجي قائلًا: "بعد عيد الأضحى، سيتوجه بلعيد إلى بلجيكا لإجراء الفحوصات الطبية وإتمام إجراءات انتقاله. نتمنى له كل التوفيق".