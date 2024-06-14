نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من خوسيلو بشأن مصيره مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الدولي الإسباني خوسيلو لاعب فريق ريال مدريد على مستقبله مع النادي الملكي خلال الموسم القادم بعد إنتهاء إعارته من نادي إسبانيول.

وسوف تنتهي إعارة النجم الإسباني خوسيلو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من نادي إسبانيول يوم 30 من يونيو الجاري.

وقال خوسيلو في تصريحات صحفية له:" قرار بقائي في ريال مدريد لا يعتمد عليّ فقط، من الواضح أنني استمتعت بنادي حياتي هذا الموسم".

وأكد:" لا أعرف ما الذي سيحدث معي الموسم المقبل، اللعب في ريال مدريد دائمًا هو أعظم شيء في العالم، لكن لا يمكن التنبؤ بما سيحدث".

وفي الجانب الآخر يسعى مسؤولي نادي ريال مدريد للحفاظ على خوسيلو مع الفريق في الموسم المقبل بعد تألقه الكبير في الموسم المنصرم.