نجم بايرن ليفركوزن يكشف حقيقة انتقاله لبرشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث النجم الهولندي جيريمي فريمبونج لاعب فريق بايرن ليفركوزن الألماني عن حقيقة انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فريمبونج يكشف حقيقة انتقاله إلى برشلونة

وتناولت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة رغبة نادي برشلونة في حسم التعاقد مع جيريمي فريمبونج خلال الميركاتو الصيفي.

وأكد فريمبونج في تصريحات صحفية له عن سؤاله عن حقيقة اهتمام برشلونة بضمه:" كما قلت إنها شائعات، لا اقرأها فهي مجرد شائعات ويمكن لأي شخص أن يقول أي شيء".

وتألق الدولي الهولندي جيريمي فريمبونج مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ليفركوزن في الموسم الماضي وحقق معهم لقب بطولة الدوري الالماني لكرة القدم.