عاجل.. حقيقة اقتراب النصر من ضم فان ديك

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن حقيقة اقتراب مسؤولي نادي النصر من التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي هذا الصيف.

حقيقة اقتراب النصر من ضم فان دايك

يتواجد فان ديك خلال الفترة الحالية مع منتخب بلاده هولندا من أجل خوض بطولة أمم أوروبا والتي ستنطلق مساء اليوم الجمعة.

وأكدت التقارير أن النصر يقترب من إنهاء تعاقده مع فيرجيل فان ديك وذلك بسبب اقتراب مدافع إيمريك لابورت من الرحيل.

وتطالب جماهير نادي النصر إدارة النادي بحسم التعاقد مع فان ديك خلال الفترة المقبلة نظرا لأنه من أفضل المدافعين في العالم خلال السنوات الماضية.

وسوف تحسم إدارة نادي ليفربول مصير النجم فيرجيل فان دايك من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.