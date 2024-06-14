نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رحيل نجم الزمالك قبل نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الدولي البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مغادرة النادي خلال الفترة الحالية وعدم استكمال الموسم مع الفريق، بسبب استبعاده المستمر لأسباب فنية من المشاركة في المباريات المحلية والقارية.

سامسون أكينيولا يرحل عن الزمالك

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن سامسون أكينيولا لن يكمل الموسم الحالي مع الفريق. وأوضح أن اللاعب أبلغ مسئولي النادي برغبته في فسخ التعاقد بالتراضي، بهدف الانتقال إلى نادي جديد مع بداية الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن قرار سامسون أكينيولا جاء بناءً على تأكيدات من المدير الفني للفريق، البرتغالي جوزيه جوميز، بعدم الحاجة إلى خدماته في الفترة المقبلة، نظرًا لعدم اعتماده عليه في التشكيلة الفنية بشكل مستمر.

يستعد نادي الزمالك لملاقاة نادي سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من مسابقة دوري Nile للمحترفين، والتي ستقام على أرضية ملعب المقاولون العرب.