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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة منتخب ألمانيا وإسكتلندا اليوم.. إليك القنوات الناقلة لافتتاح اليورو 2024

موعد مباراة منتخب ألمانيا وإسكتلندا اليوم.. إليك القنوات الناقلة لافتتاح اليورو 2024.. تُسدل الستار اليوم الجمعة 14 يونيو 2024، على انتظار عشاق كرة القدم، بانطلاق بطولة يورو 2024، بمواجهةٍ قويةٍ تجمع بين منتخبي ألمانيا، صاحب الأرض، وإسكتلندا، على ملعب «أليانز آرينا» الشهير.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة المانيا وإسكتلندا في اليورو 2024 من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

نيران يورو 2024 تُشعل: ألمانيا تُواجه إسكتلندا في افتتاحٍ ساخن

يدخل المنتخبان هذه المباراة بمعنوياتٍ عاليةٍ وتطلعاتٍ كبيرةٍ، حيث يسعى كلٌّ منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لضمان بدايةٍ قويةٍ في مشوارهما ببطولة اليورو.

يُمني المنتخب الألماني النفسَ بتحقيق الانتصار في هذه المباراة، مستفيدًا من عامليّ الأرض والجمهور، كما يسعى لفرض سيطرته على مجريات اللعب وتحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ تُعزّز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

يُعدّ المنتخب الألماني أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب يورو 2024، وذلك بفضل تاريخه العريق وإنجازاته الكبيرة في هذه البطولة، حيث يُعدّ أكثر منتخبٍ مشاركةً في تاريخها بـ 53 مباراة، كما أنه أكثر منتخبٍ يسجل أهدافًا بـ 78 هدفًا.

يضمّ المنتخب الألماني قائمةً مميزةً من اللاعبين الموهوبين، أمثال الحارس مانويل نوير، وأنطونيو روديجير، وكاي هافيرتز، وتوماس مولر، وتوني كروس، وفلوريان فيرتز، الذين يُمكنهم قيادة المانشافت لتحقيق الفوز في هذه المباراة.

من جانبه، يدخل منتخب إسكتلندا هذه المباراة بتركيزٍ عالٍ وعزيمةٍ قويةٍ، حيث يسعى لتحقيق مفاجأةٍ مدويةٍ أمام بطل العالم 4 مرات.

و سبق وأن التقى المنتخبان في 17 مباراةٍ سابقة، حيث انتصر المنتخب الألماني في 8 لقاءات، مقابل 4 فوزًا للمنتخب الإسكتلندي، فيما خيم التعادل على 5 مواجهات.

موعد مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح البطولة



يستعد عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمتابعة فعاليات بطولة يورو 2024، التي تُقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

وتُفتتح البطولة بمباراةٍ قويةٍ تجمع بين منتخبي ألمانيا، صاحب الأرض، وإسكتلندا، على ملعب «أليانز أرينا» الشهير في مدينة ميونخ، وذلك يوم الجمعة 14 يونيو 2024.

وإليكم موعد مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024، حسب التوقيت المحلي في بعض الدول العربية:

الساعة 10 مساءً: القاهرة، السعودية، قطر، الكويت، الأردن، ألمانيا.

الساعة 11 مساءً: الإمارات.

الساعة 9 مساءً: السودان، ليبيا.

الساعة 8 مساءً: تونس، الجزائر، المغرب.

وستبدأ المباراة عقب حفل الافتتاح الرسمي للبطولة، الذي سيُقام في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا



تُعدّ مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباراة ألمانيا واسكتلندا، في افتتاح بطولة يورو 2024، والتي تُقام على ملعب «أليانز أرينا» في مدينة ميونخ الألمانية.

وتُذاع المباراة على قناة «بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1» بجودةٍ عاليةٍ، وذلك لضمان أفضل تجربةٍ مشاهدةٍ لعشاق كرة القدم.

تردد قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 على النايل سات

• التردد: 11058• الاستقطاب: أفقي• الترميز: 27500• تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام أسكتلندا

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش – ماكسيميليان ميتيلستاد – نيكلاس سوليه – أنطونيو روديجر.

خط الوسط: فلوريان أندريش – توني كروس -إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم كاي هافرتز – فلوريان فيرتز – جمال موسيالا.

تقسيم المجموعات في اليورو 2024



شهدت بطولة أمم أوروبا يورو 2024، التي انطلقت في ألمانيا اليوم 14 يونيو 2024، تقسيمًا مثيرًا للاهتمام للمجموعات، حيث ضمت كل مجموعة 4 منتخبات قوية تسعى للتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.

وجاء تقسيم المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: ألمانيا، اسكتلندا، سويسرا، المجر.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا، هولندا، النمسا، فرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا، أوكرانيا، سلوفاكيا، رومانيا.

المجموعة السادسة: تركيا، جورجيا، البرتغال، جمهورية التشيك.

وتضم المجموعة الأولى أصحاب الأرض ألمانيا، إلى جانب منتخبات قوية مثل اسكتلندا وسويسرا والمجر، ممّا يُنذر بمواجهات نارية في دور المجموعات.

وتشهد المجموعة الثانية صراعًا بين عمالقة الكرة الأوروبية، إسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى كرواتيا وألبانيا، في مجموعةٍ متوازنةٍ يصعب التكهن بنتائجها.

وتضم المجموعة الثالثة منتخباتٍ مميزةٍ مثل الدنمارك وصربيا وإنجلترا، إلى جانب سلوفينيا التي تسعى لتحقيق مفاجأة.

وتبدو المجموعة الرابعة قويةً أيضًا بوجود منتخبات هولندا والنمسا وفرنسا، إلى جانب بولندا بقيادة نجمها روبرت ليفاندوفسكي.

وتضم المجموعة الخامسة بلجيكا، وصيفة بطل النسخة الماضية، إلى جانب أوكرانيا وسلوفاكيا ورومانيا.

وأخيرًا، تضم المجموعة السادسة منتخباتٍ قويةٍ مثل البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، وجمهورية التشيك، إلى جانب تركيا وجورجيا.