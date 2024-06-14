نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليفربول يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي ليفربول، موقفه من رحيل الدولي المصري محمد صلاح عن صفوف الريدز في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ليفربول يبحث عن مهاجم ويرفض التفريط في صلاح

أفاد موقع "ليفربول إيكو" بأن نادي ليفربول يبحث في سوق الانتقالات عن ضم مهاجم جديد من أجل تدعيم صفوفه، مع وجود شكوك حول مستقبل محمد صلاح على المدى البعيد.

وذكر الموقع الإنجليزي أن مسؤولي ليفربول يخططون لمرحلة ما بعد محمد صلاح، فهناك اتجاه للتعاقد مع محمد قدوس مهاجم وست هام يونايتد أو جناح ولفرهامبتون بيدرو نيتو.

وأشار المصدر ذاته إلى أن محمد صلاح يدخل الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده الحالي، وفي ظل الظروف الراهنة، سيكون قادرًا على الرحيل عن النادي دون مقابل في نهاية الموسم.

ورفض نادي ليفربول، عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد في سبتمبر الماضي، ولكن لا زال الجانب السعودي يبدي اهتمامه بخدمات اللاعب.

وحسب الصحفي الموثوق إيان دويل فأن ليفربول لن يسمح برحيل محمد صلاح وسيعمل على تجديد عقده في الفترة المقبلة.

ولا تنوي إدارة ليفربول، السماح لمحمد صلاح بمغادرة صفوف "الريدز" هذا الصيف بأي سعر.