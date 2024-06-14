نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة إصابة كانتي في معسكر منتخب فرنسا قبل يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية حقيقة إصابة لاعب خط وسط منتخب فرنسا وفريق اتحاد جدة، نجولو كانتي، خلال معسكر المنتخب الفرنسي.

يخوض منتخب فرنسا حاليًا معسكرًا استعدادًا لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 "يورو". وقد ظهرت تقارير عالمية تشير إلى تفشي فيروس الأنفلونزا في المعسكر، مما أدى إلى إصابة المدرب ديديه ديشامب وعدد من اللاعبين البارزين، بما في ذلك كيليان مبابي.

تأكيدات بشأن حالة كانتي

رافائيل رايموند، مسؤول الإعلام بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أكد في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية أن نجولو كانتي شارك في مران الخميس دون أي مشكلات صحية. وأوضح أن كانتي لا يعاني من أي إصابات أو انتقال عدوى، وهو جاهز لمواجهة منتخب النمسا يوم الإثنين المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة اليورو.

تصريحات كانتي حول الدوري السعودي

في تصريحات سابقة، أكد كانتي أن اللعب في الدوري السعودي قد ساهم في استدعائه للمشاركة في يورو 2024، مما يعكس مستوى التحدي والمنافسة العالية التي يواجهها في الدوري السعودي.

مجموعة منتخب فرنسا في اليورو

يتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أوروبا، حيث سيواجه منتخبات النمسا، هولندا، وبولندا.