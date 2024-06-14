نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة نادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوتيوب بدون تقطيع الآن.. مباراة نادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة نادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري الممتاز.. يستعد عشاق الكرة المصرية لمتابعة مباراةٍ قويةٍ تجمع بين فريقي الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وذلك في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024/2023.

وتُقام المباراة على أرضية ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، مساء اليوم الجمعة 14 يونيو 2024.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

نيران الدوري الممتاز تشعل: الزمالك يستضيف سيراميكا كليوباترا في مباراةٍ ساخنة

يدخل الزمالك هذه المباراة بمعنوياتٍ عاليةٍ، حيث يسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز موقعه في جدول الترتيب وتقليص الفارق عن المتصدر الأهلي.

يُدرك الزمالك صعوبة المهمة التي تنتظره أمام سيراميكا كليوباترا، حيث يقدم الفريق أداءً مميزًا هذا الموسم ويحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

من جانبه، يدخل سيراميكا كليوباترا هذه المباراة بتركيزٍ عالٍ وعزيمةٍ قويةٍ، حيث يسعى لتحقيق انتصارٍ مُهمٍ يُحسّن من موقعه في جدول الترتيب ويُقربه من المراكز المتقدمة.

لا شكّ أنّ هذه المباراة ستشهد صراعًا قويًا بين الفريقين، وستكون بمثابة اختبارٍ حقيقيٍ لقدرات اللاعبين على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعدٌ مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا



يُلبي نادي الزمالك نداء جماهيره، ويستعد لمواجهةٍ قويةٍ ضد فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وتُقام المباراة مساء اليوم الجمعة 14 يونيو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة

يسعد عشاق كرة القدم المصرية بمتابعة مباريات الدوري الممتاز، حيث تُنقل عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، باقة من أقوى المباريات، ومنها مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وتُذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وحرصت قناة أون تايم سبورتس على توفير تغطيةٍ شاملةٍ للمباراة، من خلال استوديو تحليلي يضم كوكبةً من نجوم الكرة المصرية، يتولّون تحليل مجريات اللقاء وتقديم لمساتٍ فنيةٍ مميزة.

ويُمكنكم متابعة قناة أون تايم سبورتس على النايل سات من خلال الجدول التالي:

• التردد: 10853• الاستقطاب: أفقي• الترميز: 27500• تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، أوباما، أحمد مصطفى زيزو.

ترتيب الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز



يحتل نادي الزمالك، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 28 نقطة من 17 مباراة خاضها الفارس الأبيض في المسابقة حتى الآن، بواقع 8 انتصارات و4 تعادلات، و5 هزائم.

بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 34 نقطة من 23 مباراة، بواقع 9 انتصارات و7 تعادلات ومثلها من الهزائم.