نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر غياب كيليان مبابي عن تدريبات فرنسا قبل يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كانت غيابات النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي انتقل حديثًا لصفوف ريال مدريد، عن تدريبات منتخب بلاده تحت الأضواء قبل بداية بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

سبب غياب مبابي عن تدريبات فرنسا

كشفت صحيفة "لوباريزيان" عن غياب مبابي عن التدريبات الجماعية لمنتخب فرنسا في ثلاث مناسبات مختلفة خلال الأسبوعين الماضيين. وأوضحت الصحيفة أن اللاعب تعرض لآلام في الظهر وكدمة في الركبة خلال مباراة ودية مع منتخب لوكسمبورج.

تقرير الصحيفة أشار إلى أن الجدل الذي ترافق مع انتقال مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد منذ فبراير، بالإضافة إلى قرار تقليص مشاركته مع المنتخب الفرنسي، ترك أثرًا نفسيًا وبدنيًا على اللاعب.

ذكرت صحيفة "ليكيب" أن الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا يعمل على قدم وساق لتجهيز كيليان مبابي لمباريات يورو 2024. اللاعب يعاني من آلام متكررة في الركبة والظهر، وهو ما يثير قلقًا داخل معسكر الديوك قبل انطلاق البطولة.

يتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2024، حيث يتنافس مع منتخبات بولندا وهولندا والنمسا في مرحلة دور المجموعات.