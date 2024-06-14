دوناروما يكشف طموح الطليان في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - كشف جيانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا وباريس سان جيرمان الفرنسي أهداف منتخب بلاده في بطولة يورو 2024.



ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيطالي نظيره الألباني مساء غد السبت وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.



وقال دوناروما في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أبرزها موقع فوتبول إيطاليا: "الروح موجودة لدينا، عندما تلعب ببطولة كهذه، فإن الطاقة تأتي بشكل طبيعي".



وأضاف: "الروح التي كانت موجودة منذ ثلاث سنوات لا تزال موجودة وسنحاول إعادة إحياء تلك الليالي السحرية".



وعن كيفية تعامل منتخب إيطاليا مع غياب جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي، قال دوناروما: "لم يتغير الأمر بالنسبة لي، هناك بالتأكيد مسئولية إضافية لكن لم يتغير شيء حقًا بالنسبة لي".



وتابع: "هناك العديد من القادة في المنتخب الإيطالي وسوف أجعل صوتي مسموعًا أيضًا، سأحاول أن أقدم أفضل ما لدي".



وأردف قائلًا: "بطولة أمم أوروبا الأخيرة كانت رائعة، إنها تجارب لا تُنسى، لكننا الآن نحاول كتابة صفحة أخرى في كتب التاريخ".



واختتم دوناروما تصريحاته قائلًا: "إذا فزنا غدًا، فهذه خطوة مهمة نحو التأهل، المباراة الأولى دائمًا ما تكون مهمة حقًا، لدينا مجموعة صعبة، الهدف هو جمع النقاط والفوز بالمباريات الثلاث بالمجموعة".