ديل بييرو عن مشاركة مودريتش في يورو 2024: فرصته الأخيرة مع كرواتيا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ديل بييرو نجم إيطاليا السابق، عن رأيه في مشاركة لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد مع منتخب كرواتيا في بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

ديل بييرو يعلق على مشاركة مودريتش في يورو 2024

قال ديل بييرو في تصريحاته اليوم: "قد تكون هذه فرصة لوكا الأخيرة للحصول على لقب مع المنتخب الوطني، لكن لم يعد عليه أن يثبت أي شيء للعالم، هو بطل بكل معنى الكلمة".

وأضاق: "كشخض وكلاعب كرة قدم، إنه لمن دواعي سروري مشاهدته وهو يلعب، حيث يتميز بشيئين: الشغف باللعبة والذكاء، لديه عقل عبقري وهو ما جعل منه اللاعب الذي هو عليه لأنه عندما تراه ووزنه 65 كيلو جرامًا".

وتابع: "تتساءل إلى أين سيذهب ؟ ولكن بعد ذلك في لحظة ترى سحره، فهو يخلق ألف شبهًا".

ويتواجد منتخب إيطاليا ضمن مجموعة نارية في بطولة أمم أوروبا، رفقة إسبانيا وإيطاليا وألبانيا.