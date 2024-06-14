نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فاركو (موديست أساسي وشوبير دكة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، التشكيلة التي سيخوض بها فريقه مباراته أمام فريق فاركو في الدوري المصري الممتاز. المباراة تجرى على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

تشكيل الأهلي الرسمي أمام فاركو

وشهدت التشكيلة عودة حارس المرمى محمد الشناوي للمشاركة كأساسي بعد أداء مميز لمصطفى شوبير في الفترة الأخيرة، وضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم - أنطوني موديست - حسين الشحات.

البدلاء: محمود متولي، رامي ربيعة، محمود عبد المنعم كهربا، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، مصطفى شوبير، طاهر محمد طاهر.