نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| الأهلي ينهي الشائعات.. صفقة زين الدين بلعيد تمضي قدمًا رغم الضغوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أخبار حول فشل صفقة انتقال النجم الجزائري زين الدين بلعيد نجم فريق اتحاد العاصمة، إلى النادي الأهلي، بعد انتهاء كافة الاتفاقات مع القلعة الحمراء.

وكانت مصادر جزائرية قد أعلنت رحيل زين الدين بلعيد إلى الدوري البلجيكي بعد عطلة عيد الأضحي المبارك، مما صدم جماهير النادي الأهلي.

وحرص دوت الخليج الرياضي على التواصل مع أحد مصادره الموثوقة داخل إدارة النادي الأهلي للتأكد من تلك الأخبار المنتشرة وحقيقتها.

حقيقة فشل صفقة انتقال بلعيد إلى الأهلي

كشف مصدر موثوق داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج "، حقيقة ما يتم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية بشأن فشل انتقال بلعيد إلى القلعة الحمراء.

نفى المصدر ما تم تداوله حول إعاقة صفقة اللاعب زين بلعيد بسبب تضارب مصالح بين الوكلاء.

وأكد المصدر أن زين بلعيد قد أنهى كافة التفاصيل الخاصة بعقده مع النادي الأهلي، ومن المنتظر أن يصل بعد عطلة العيد لإتمام التوقيع.

وأشار إلى أن التصريحات الحالية لوكيل اللاعب تهدف إلى الضغط على إدارة النادي لزيادة المبلغ المقدم بمقدار 250 ألف دولار أمريكي فوق قيمة فسخ العقد المتفق عليها.

وذكر المصدر أن العرض البلجيكي المقدم للاعب لا يزال أقل من عرض النادي الأهلي، سواء فيما يتعلق بالراتب والمكافآت أو البونص والعائد المادي للنادي الجزائري.

وأعربت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي عن استيائها من تصرفات وكيل بلعيد، مؤكدة أن هناك محاولة أخيرة لتوضيح الأمور المتعلقة بتصريحاته، وأن النادي لن يقدم أكثر من المبلغ المتفق عليه مسبقًا.

حفيظ دراجي يعلن رحيل بلعيد إلى الدوري البلجيكي

كتب المعلق الجزائري حفيظ دراجي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" المدافع الدولي الجزائري زين الدين بلعيد يقترب من التوقيع مع نادي saint trend البلجيكي الذي ينشط قي دوري المحترفين منذ 47 عاما، ملاكه رجال أعمال يابانيين، لعب فيه مدافع أرسنال tomiyasu، و وسط ميدان ليفربول endo، ومهاجم لاتسيو kamada، ويعتبر واحدا من أكثر الأندية الأوروبية التي تصطاد المواهب، لتستفيد من تحويلها إلى فرق إنجليزية و ألمانية.

وتابع:" بلعيد تلقى عروضا مغرية من الأهلي المصري وفريقين سعوديين لكنه فضل المشروع الرياضي الذي يسمح له بتطوير قدراته في فريق بلجيكي والبحث عن أفاق أخرى في دوريات أوروبية أكبر، خاصة وأنه يمثل أحد الخيارات المستقبلية الواعدة في المنتخب الجزائري، لذلك تفهمت إدارة اتحاد العاصمة نوايا اللاعب وقررت تسهيل تنقله مقابل مبلغ لم يفصح عنه.

واختتم:" بعد عيد الأضحى سيتنقل بلعيد إلى بلجيكا لإجراء الفحوصات الطبية وإتمام إجراءات انتقاله

كل التوفيق".