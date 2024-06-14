نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوكر الدفاع.. فليك يقرر تغيير مركز نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر هانسي فليك مدرب برشلونة، تغيير مركز جول كوندي في مباريات الفريق بدايةً من الموسم المقبل.

فليك يستقر على مركز كوندي

أكد ميجيل سانز الصحفي التابع لصحيفة “سبورت” الإسبانية أن فليك والمدير الرياضي ديكو يعطيان الأولوية لانتقال جول كوندي بشكل نهائي إلى مركز قلب الدفاع.

وذكر سانز أن قرار فليك هو ما أراده الفرنسي منذ الصيف الماضي ولم يتمكن من تحقيقه.

وأشار سانز إلى تنه يمكن أن يكون كوندي بمثابة بطاقة رابحة كظهير ولكنه مجرد خيار لمباريات معينة وليس أكثر من ذلك.

ويجيد كوندي البالغ من العمر 25 عامًا والذي انضم إلى برشلونة قادمًا من إشبيلية، اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.