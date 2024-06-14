نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت بالجملة.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري بعد قليل.

تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا بالدوري

وكشف المدرب البرتغالي جوزيه جوميز عن تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة سيراميكا كليوباترا على أرضية ملعب المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة حيث جاء تشكيل الفارس الأبيض لتلك المباراة كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وإبراهيما نداي ويوسف أوباما.