فيليب لام يعلق على تولي فليك تدريب برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - علق فيليب لام نجم منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ السابق، على تولي مواطنه هانسي فليك تدريب برشلونة الإسباني.

فيليب لام: تدريب برشلونة ليس مهمة سهلة

قال فيليب لام في تصريحٍ له: “إنه لمن دواعي سرورنا نحن الألمان أن نرى مدربينا يعملون في الأندية الكبرى”.

وتابع لام: “أنه أمر رائع طبعًا في هذه اللحظة، تدريب برشلونة ليس مهمة سهلة لأي شخص، إنه تحدٍ كبير وأتمنى له الأفضل”.

وقررت إدارة برشلونة، تعيين هانسي فليك مدربًا جديدًا للفريق البلوجرانا بعد إقالة المدرب تشافي هيرنانديز من منصبه.